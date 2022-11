Barcelona quer Bernardo Silva e negócio pode envolver mundo das criptomoedas

O Barcelona quer contratar Bernardo Silva e a solução poderá ser dinheiro proveniente do mundo das criptomoedas. O clube catalão anunciou um novo negócio de 100 milhões de euros com uma plataforma de ativos digitais.

Ainda sem poder inscrever os novos jogadores devido ao limite salarial imposto pela Liga, o Barcelona já conta cinco reforços apresentados. Jules Koundé foi o mais recente, trocou o Sevilha pelo Camp Nou por 50 milhões de euros.

Na Catalunha, acredita-se que o próximo pode ser Bernardo Silva. O presidente do Barcelona não confirma nem desmente.

"Primeiro temos de proceder à inscrição dos jogadores e é nisso que estamos focados, em acabar de resolver a situação dos jogadores com os quais o treinador não conta e, para isso, Mateu Alemany e a sua equipa estão a trabalhar. Primeiro, temos de os inscrever, depois logo veremos o que se pode fazer, se o treinador nos pedir mais reforços", disse Joan Laporta, presidente do FC Barcelona.

No entanto, comprar o passe do português do Manchester City só poderá acontecer com dinheiro vindo do mundo das criptomoedas.

Laporta anunciou a nova alavanca financeira do Barcelona: a venda de 25% do Barça Studios, plataforma de conteúdo digital do clube. O negócio vale 100 milhões de euros e o comprador é a empresa socios.com, que comercializa Fan Tokens, as criptomoedas dos clubes.

Neste verão, o Barça já vendeu também 25% dos direitos televisivos para os próximos 25 anos, encaixando 667 milhões. São soluções imediatas para reduzir uma dívida global superior a mil milhões de euros.