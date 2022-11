Temporada de Moto GP arranca em Portimão

Portimão vai receber a primeira prova do próximo campeonato do mundo de Moto GP, que começa em março. O Algarve consegue assim passar à frente de prestigiados circuitos espanhóis e italianos e ser o escolhido para uma das provas mais importantes do campeonato.

Portimão foi a escolha para a primeira corrida da temporada de 2023, cuja prova se realiza de 24 a 26 de março. Mas, em vez de dois dias, serão mais duas semanas com pilotos e equipas a prepararem o arranque do campeonato do mundo de Moto GP, no Algarve.

"As corridas mais importantes do ano são a primeira do ano e a última. A última porque normalmente decide o campeonato e é o culminar de uma época. A de início porque é o arranque da temporada e, neste caso em particular, tem ainda mais importância porque tem os testes de pré-temporada", disse Paulo Pinheiro, do Autódromo Internacional do Algarve.

O anúncio do circuito escolhido para arranque do campeonato de Moto GP aconteceu a sete meses da prova, a tempo das equipas prepararem a temporada. É a primeira vez em quase 20 anos que a Europa recebe a primeira prova.