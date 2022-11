Champions: Midtjylland, o clube que uniu dois rivais

Midtjylland é o nome do adversário do Benfica e significa Jutlândia Central. É a região da Dinamarca onde se situa a cidade de Herning.

Com pouco mais de 50 mil habitantes é aqui que está sediado o Midtjylland. Um clube novo, fundado há 23 anos, por um carpinteiro e um comerciante do ramo automóvel que decidiram unir dois clubes rivais da cidade, mas com pouca expressão no futebol dinamarquês, o Ikast e o Herning.

O Midjtylland nasceu em 1999, e no ano seguinte subiu à primeira divisão, onde já ganhou três campeonatos. O estádio em Herning com capacidade para cerca de 11 mil espectadores foi construído em 2004.

A cidade de Randers será a casa emprestada ao Mydtjylland para receber esta terça-feira o Benfica.

Depois da vitória por 4-1 na primeira mão, agora no Cepheus Park as águias querem voar para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.