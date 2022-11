Benfica elimina Midtjylland e está a um passo da fase de grupos da Champions

O Benfica visitou e venceu o Midtjylland por 3-1, esta terça-feira, e apurou-se para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

As “águias” voltaram a triunfar sobre a equipa dinamarquesa, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

Enzo Fernandéz inaugurou o marcador aos 23 minutos, após assistência de Gonçalo Ramos. O segundo golo da partida na Dinamarca foi marcado por Henrique Araújo aos 56 minutos, nove minutos depois de ter entrado em campo para substituir Rafa Silva. O Midtjylland marcou aos 63 minutos, com um golo de Pione Sisto. O Benfica fechou o marcador aos 88, por Diogo Gonçalves.

O Benfica venceu a eliminatória por 7-2 no conjunto dos dois jogos. As “águias” vão defrontar o Dínamo Kiev ou o Sturm Graz no play-off da Liga dos Campeões.

Roger Schmidt muito satisfeito com golos do Benfica

O técnico dos encarnados ficou muito satisfeito com os golos do Benfica, sobretudo com o de Diogo Gonçalves, e reconheceu a importância desta passagem ao play-off de acesso à Liga dos Campeões.