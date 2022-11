O Benfica vai defrontar o Dínamo Kiev no play-off da Liga dos Campeões. As águias venceram esta terça-feira o Midtjylland por 3-1 e garantiram o apuramento para a próxima fase da competição. Também o Dínamo Kiev venceu hoje o SK Sturm Graz por 2-1, no prolongamento.

A formação encarnada irá defrontar o Dínamo Kiev, na Polónia, na próxima semana. Na semana seguinte, recebe a equipa da Ucrânia no estádio da Luz.