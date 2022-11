José Carlos Freitas recorda Fernando Chalana como "um craque, um astro" do futebol.

Fala das dificuldades que o antigo jogador do Benfica teve em "adaptar-se ao mundo mediático do futebol". E afirma que nunca o ouviu queixar-se, mesmo depois de a ida para França não ter corrido bem.

O antigo jogador do Benfica morreu esta quarta-feira de madrugada aos 63 anos. Chalana era natural do Barreiro e vestiu oficialmente pela primeira vez a camisola do Benfica aos 17 anos.