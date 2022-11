Mundial do Qatar pode começar um dia antes do previsto

O Campeonato do Mundo do Qatar pode vir a começar um dia antes do previsto. A FIFA poderá estar a analisar um plano para deixar a nação anfitriã jogar contra o Equador a 20 de novembro.

A informação foi revelada por uma fonte do processo à agência Associated Press.



Segundo a fonte, a decisão poderá ser tomada dentro de dias por um comité composto pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pelos chefes dos seis organismos de futebol continental.

A proposta foi vista com bons olhos pelos responsáveis do Qatar e pelo organismo de futebol sul-americano, a CONMEBOL, com conversações envolvendo também as federações de futebol do Qatar e do Equador, afirmou a fonte.

Abertura do Mundial 2022 marcada para 21 de novembro

A abertura do Campeonato do Mundo está marcada para 21 de Novembro, uma segunda-feira, com a Holanda a enfrentar o Senegal, às 13 horas, hora local, em Doha.

O Qatar e o Equador estão também no Grupo A, mas esse jogo está marcado para as 18:00 do mesmo dia.

Um início do Mundial 2022 ao domingo tinha sido descartado há vários anos, quando a FIFA acordou um calendário de torneio mais curto, de 28 dias, após conversações com ligas influentes na Europa, que irão jogar jogos de clubes até 13 de Novembro.

No entanto, um jogo Qatar-Equador envolve poucos jogadores que estão vinculados a clubes europeus e daria à nação anfitriã um dia exclusivo para abrir o torneio.