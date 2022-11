Distúrbios em Guimarães: qual a ligação entre “No Name Boys” e “Torcida Split”?

As autoridades suspeitam de uma colaboração entre os "No Name Boys" e a "Torcida Split", nos distúrbios, de terça-feira à noite, em Guimarães.

“Torcida Split” é a maior e mais antiga claque de futebol na Europa. Foi criada em outubro de 1950 com um nome português e inspiração brasileira, porque o Mundial 1950 terá originado a criação da claque.

A claque do clube croata encara a visita de um clube adversário como se de uma invasão se tratasse.

A “amizade” entre a “Torcida Split” e a claque dos “No Name Boys” começou em 1994, numa eliminatória da Liga dos Campeões, foi-se consolidando com encontros entre membros dos dois grupos e bandeiras e tarjas partilhadas.

Uma ligação de quase 30 anos que está na mira do Ministério Público na sequência dos distúrbios em Guimarães, onde a polícia suspeita que terá havido entre os “No Name Boys” e os membros da “Torcida Split”.

Em causa está o crime de participação em motim que pode ser punida com multa ou pena de prisão até 3 anos.