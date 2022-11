O último adeus a Fernando Chalana, o “Pequeno Genial”

A última homenagem a Fernando Chalana realizou-se esta sexta-feira. Família, amigos e adeptos juntaram-se no Estádio da Luz, depois do velório na Basílica da Estrela.

Na cerimónia que decorreu, na manhã desta sexta-feira, na Basílica da Estrela, estiveram presentes representantes familiares de Chalana, representantes do Benfica - incluindo Rui Costa e Simão Sabrosa - assim como várias personalidades do futebol, entre as quais Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Fernando Gomes, responsável pela Federação Portuguesa de Futebol.

O presidente do Sporting classificou o falecido antigo futebolista do Benfica Chalana como “um adversário magnífico e leal”, marcando presença na missa que se seguiu ao velório do antigo internacional português, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

O dirigente máximo dos “leões” transmitiu ainda “sinceros pêsames a todos benfiquistas e à família” do ex-jogador.

Posteriormente, o Estádio da Luz recebeu um último adeus ao antigo futebolista Fernando Chalana, com a urna do antigo internacional português, que faleceu na quarta-feira, aos 63 anos, a passar pelo relvado.

Num evento aberto aos adeptos e que fez parte das cerimónias fúnebres do ex-jogador e treinador do Benfica, a urna com o corpo de Chalana foi colocada na entrada da grande área do topo sul, estrategicamente descaída para o lado esquerdo, zona do terreno de jogo em que o antigo número 10 das “águias” preferia atuar.

O último adeus a Chalana realizou-se, esta sexta-feira, no Cemitério do Alto de São João, numa cerimónia restrita à família.