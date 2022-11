Benfica e Casa Pia jogam dérbi lisboeta a 150 quilómetros da capital

O Benfica joga este sábado com o Casa Pia. O encontro da segunda jornada do campeonato realiza-se, em Leiria.

É um dérbi lisboeta a 150 quilómetros de Lisboa: com o estádio de Pina Manique em obras e o relvado do Jamor inapto, a visita do Benfica ao vizinho Casa Pia faz-se em Leiria.

A equipa de Roger Schmidt vai em busca dos primeiros três pontos fora de casa no campeonato. As águias entraram na temporada com o pé direito: três jogos e três vitórias, 11 golos marcados e dois sofridos.

As águas estão também num momento de luto pela morte de Chalana. Por respeito à memória do jogador, os encarnados cancelaram a habitual conferência de antevisão do treinador.

Schmidt ainda não conta com os lesionados Lucas Veríssimo e João Victor, mas o regresso de David Neres, que não viajou para Dinamarca, é hipótese em cima da mesa.

Neste duelo da segunda jornada, os encarnados encontram um Casa Pia que está de volta ao primeiro escalão, 83 anos depois. A equipa de Filipe Martins estreou-se com um empate a zero na visita ao Santa Clara e tem agora o primeiro grande teste.

O Estádio Dr. Magalhães Pessoa vai encher, o pontapé de saída está marcado para as 18:00. Neste e em todos os jogos da segunda jornada haverá um minuto de silêncio em memória de Fernando Chalana.