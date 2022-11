Depois de perder dois pontos, Rúben Amorim quer vitória frente ao Rio Ave

O Sporting recebe este sábado o Rio Ave e Rúben Amorim quer ganhar. Sobre o mercado de transferências, o treinador diz que o Sporting não tem dinheiro para contratações.

Sobre o alegado interesse do Sporting em Fran Navarro, avançado do Gil Vicente, Ruben Amorim responde com uma garantia: “Não temos nem mais um euro para gastar”. O treinador dos leões afirma que não abdica do projeto para a equipa e não está preparado para “perder o Matheus Nunes”.

Depois dos dois pontos perdidos no arranque do campeonato, em Braga, Rúben Amorim quer pensar jogo a jogo. Os três golos sofridos na primeira jornada são encarados como a exceção que confirma a regra.

Neste jogo frente ao Rio Ave, Paulinho é baixa de última hora e junta-se a Daniel Bragança no boletim clínico. O apito inicial está marcado para as 20:30.