Nélson Veríssimo diz que Vitória de Guimarães "é uma boa equipa"

O treinador do Estoril Praia, Nélson Veríssimo, alterou para a qualidade do seu próximo adversário na I Liga portuguesa de futebol, o Vitória de Guimarães, que classificou de "boa equipa".

"Temos de perceber onde podemos melhorar, tanto a atacar como a defender e, já projetando o jogo com o Vitória, são situações que pretendemos ver melhoradas", declarou Nélson Veríssimo em antevisão à segunda jornada da I Liga de futebol depois de a equipa da Linha de Cascais ter vencido o Famalicão na jornada inaugural.

O técnico do Estoril Praia atribuiu qualidade ao oponente que terá pela frente este domingo no Minho, que disse que "é uma boa equipa, com qualidade individual e coletiva".

"Estamos preparados para um jogo difícil, há que reconhecer que o adversário tem qualidade mas estamos acima de tudo focados no que temos de fazer", referiu Nélson Veríssimo.

O Estoril Praia desloca-se este sábado para Guimarães, onde defrontará o Vitória local no Estádio D. Afonso Henriques pelas 20:30 de domingo.