Polémica no Judo: comissão revela que já sabia de “alguns desconfortos”

A Comissão de Atletas Olímpicos disse à SIC Notícias que já tinha recebido queixas de judocas contra a Federação de Judo.

Tínhamos recebido alguns comentários, sabíamos que havia alguns desconfortos e apelámos que fossem comunicados

A presidente da comissão, Diana Gomes, acredita que os problemas possam ser resolvidos na terça-feira na reunião do secretário de Estado do Desporto com o presidente da Federação e com o Comité Olímpico.