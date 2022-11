O Atlético de Madrid rejeitou esta semana uma oferta do Manchester United por João Félix de 130 milhões de euros.

A informação foi avançada pelo diário espanhol AS. De acordo com a mesma publicação, os responsáveis do Atlético apontaram para a cláusula de rescisão do jogador - 350 milhões de euros - e acrescentaram que, neste momento, João Félix está feliz em Madrid.