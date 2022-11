Liga Conferência: Gil Vicente visita AZ Alkmaar na primeira mão do play-off

O Gil Vicente visita esta quinta-feira o AZ Alkmaar, nos Países Baixos, na primeira mão do play-off da Liga Conferência Europa de futebol, em busca da primeira participação portuguesa na terceira competição da UEFA.

A formação gilista chega ao play-off após eliminar o Riga, da Letónia, na terceira pré-eliminatória, com um empate 1-1 fora e uma goleada por 4-0 em Barcelos, naquele que foi o seu primeiro triunfo europeu, enquanto o AZ Alkmaar afastou os escoceses do Dundee United (0-1 e 7-0).

Com mais história nas competições europeias, incluindo uma meia-final da Taça UEFA perdida para o Sporting em 2004/05, os neerlandeses serão favoritos a chegar à fase de grupos da competição lançada pela UEFA em 2021/22, uma espécie de terceiro escalão do futebol europeu, abaixo da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O último obstáculo do Gil Vicente

O AZ Alkmaar é o último obstáculo entre o Gil Vicente e a primeira presença lusa na fase de grupos da Liga Conferência Europa, objetivo falhado na primeira edição da prova, em 2021/22, por Paços de Ferreira e Santa Clara, afastados no play-off por Tottenham e Partizan, respetivamente.

Os comandados de Ivo Vieira vêm de uma derrota no terreno do Arouca (0-1), na segunda jornada da I Liga, depois de terem vencido o Paços de Ferreira na ronda inaugural (1-0), enquanto o AZ conta por vitórias os dois jogos disputados na Liga neerlandesa, perante Go Ahead Eagles (2-0) e Sparta de Roterdão (3-2).

No plantel que viajou para os Países Baixos já está integrado o lateral espanhol Adrián Marín, ex-Granada, reforço para os gilistas nas opções para a partida.

O encontro tem início agendado para as 20:00 (horas de Lisboa), no AZ Stadion, em Alkmaar, sob arbitragem do espanhol Guillermo Quadra Fernández, com a segunda mão marcada para 25 de agosto, em Barcelos.