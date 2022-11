FC Porto e Sporting protagonizam primeiro clássico da época 

FC Porto e Sporting protagonizam hoje o primeiro clássico da temporada da I Liga de futebol, com os campeões nacionais praticamente na máxima força, enquanto os "leões" vão apresentar-se sem Matheus Nunes, transferido para o Wolverhampton.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, manifestou-se insatisfeito com a venda do médio Matheus Nunes para os ingleses do Wolverhampton e negou que a mesma sirva para contratar reforços para o plantel dos "leões".

A antevisão do jogo foi marcada por questões em torno da saída do médio internacional luso, que rendeu aos cofres leoninos 45 milhões de euros, mais cinco em objetivos.

Já Sérgio Conceição garantiu que é um jogo que nada decide, por acontecer ainda no início da temporada, e também abordou ainda a saída de Matheus Nunes do plantel dos "leões".

O treinador dos "azuis e brancos" disse, em tom humorístico, que Rúben Amorim deve estar neste momento "aziado" depois de ter perdido Matheus Nunes, uma peça-chave, dias antes do embate com um dos rivais.