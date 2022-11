Os cães foram à bola: Belenenses entra em campo com amigos de quatro patas

O arranque da terceira divisão portuguesa ficou marcado pela grande afluência de adeptos aos estádios e por protagonistas inesperados. No Estádio do Restelo, para além dos jogadores, houve amigos de quatro patas que fizeram a “delícia” do público.

O Belenenses-Académica, realizado no sábado, foi o quinto jogo que teve mais público no fim de semana e palco da celebração do Dia Internacional do Animal Abandonado.