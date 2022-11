Sporting oficializa renovação de Jovane

O avançado internacional cabo-verdiano Jovane Cabral renovou, esta terça-feira, contrato com o Sporting até 2025, mostrando-se “muito feliz” por continuar a jogar no clube que diz ser “casa” e com o qual foi campeão nacional de futebol em 2020/21.

A renovação foi oficializada e contempla uma cláusula de rescisão cifrada em 60 milhões de euros, deixando o jogador de 24 anos no emblema ao qual chegou em 2014.