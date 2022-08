Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares aos futebolistas Pepe, Matheus Reis e Nuno Santos, na sequência do clássico entre FC Porto e Sporting, da terceira jornada da I Liga.

Sem indicar os motivos, ou até o jogo em causa, o CD da FPF dá conta da abertura dos procedimentos a Pepe, do FC Porto, Matheus Reis e Nuno Santos, do Sporting, por “factos ocorridos em jogo a contar para a I Liga”, tendo o mesmo sido remetido, esta quarta-feira, para a Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O campeão FC Porto venceu o Sporting por 3-0, no sábado, em jogo da terceira ronda da I Liga, segurando a liderança da competição, com nove pontos, enquanto os “leões” seguem no 12.º lugar, com quatro.