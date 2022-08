"Vamos ganhar este jogo": a mensagem de Futre a quem está internado

Paulo Futre, que continua internado, tem partilhado a recuperação nas redes sociais. Desta vez, o antigo futebolista enviou uma mensagem de força a todas as pessoas que estão hospitalizadas como ele.

Acompanhado por outra pessoa hospitalizada, antigo internacional português afirma:

Vamos ganhar este jogo com toda a energia positiva. Com garra, a lutar e especialmente com energia positiva.