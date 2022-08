Arrigo Sacchi recebe prémio Presidente da UEFA por "reformular a filosofia" do futebol

O treinador italiano Arrigo Sacchi foi, esta quinta-feira, agraciado com o prémio Presidente da UEFA, que destaca a inovação e o impacto do seu trabalho na “reformulação da filosofia” do jogo de futebol, com ideias que o “transcendem”.

Campeão da Europa pelo AC Milan em 1989 e 1990, Sacchi, atualmente com 76 anos, foi descrito com um “visionário” e elogiado pelas suas “intermináveis inovações táticas” que marcaram o futebol, sendo “quase invencível” quando dirigiu os “rossoneri”.

“Este prémio reconhece a excelência profissional e homenageia o legado deixado por indivíduos excecionais. Muito poucos reformularam a filosofia do jogo da maneira que Arrigo Sacchi o fez, tanto que o futebol pode ser dividido em duas épocas diferentes, o pré e pós-Sacchi. As infinitas inovações táticas que introduziu são a base de qualquer manual de futebol, retomado por gerações de treinadores que o seguiram", destacou Aleksander Ceferin.