Sporting na Champions: o histórico negativo contra alemães, ingleses e franceses

O Sporting nunca enfrentou Eintracht Frankfurt, Tottenham ou Marselha em encontros oficiais, mas tem um histórico amplamente negativo frente a equipas de Alemanha, Inglaterra e França na Liga dos Campeões, com apenas três vitórias em 26 encontros.

Três vitórias em 28 jogos contra alemães

Os “leões” conseguiram apenas dois triunfos frente a conjuntos alemães na principal competição europeia de clubes, um frente a adversários franceses e nunca levaram de vencida qualquer equipa inglesa.

Os alemães, de resto, são “clientes” habituais dos “verdes e brancos” na Liga milionária, tendo o Sporting disputado já 16 encontros contra formações daquele país, mas vencendo apenas em duas ocasiões, a última das quais na época passada, frente ao Borussia Dortmund, por 3-1.

Esse triunfo, com golos de Pedro Gonçalves (30 e 39 minutos) e Pedro Porro (81’), valeu mesmo aos “leões” o apuramento para os quartos de final, deixando pelo caminho a equipa orientada por Marco Rose.

Antes disso, o Sporting, orientado por Marco Silva, tinha derrotado o Schalke 04 por 4-2, em encontro da quarta jornada da edição de 2014/15, com golos de Naby Sarr (26’), Jefferson (52’), Nani (72’) e Slimani (90+1’), mas acabou em terceiro lugar no Grupo G, atrás dos alemães e do Chelsea, ficando afastado dos “oitavos”.

Além desses dois triunfos, os “leões” somaram apenas mais dois empates e 12 derrotas frente a equipas da Alemanha, com um saldo negativo de 17-37 em golos.

Oito triunfos em 29 partidas contra ingleses

Já contra equipas inglesas, o melhor resultado que os “leões” conseguiram na Champions aconteceu também na época passada, quando o conjunto de Rúben Amorim empatou 0-0 com o Manchester City, no Etihad Stadium, em encontro da segunda mão dos oitavos de final, mas ficou pelo caminho, uma vez que tinha perdido por 5-0 em Alvalade.

Os “leões” somam ainda duas derrotas com o Chelsea (3-1 e 0-1 em 2014/15) e outras tantas com o Manchester United (0-1 e 2-1 em 2007/08), o que perfaz um total de um empate e cinco derrotas, com apenas dois golos marcados contra 12 sofridos.

Nove vitórias em 20 jogos contra franceses

Já contra equipas francesas, o Sporting venceu apenas o Mónaco por 3-0, em 1997/98, na primeira vez em que participou na principal competição europeia de clubes já sob a designação de Liga dos Campeões.

No encontro seguinte, os “leões” perderam no Principado por 3-2 e, antes disso, tinham somado uma derrota por 2-0 e um empate 1-1 frente ao Saint-Étienne na Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1974/75.

Ainda assim, apesar de somarem uma vitória, um empate e duas derrotas frente a conjuntos “gauleses”, o saldo de golos marcados e sofridos está equilibrado em 6-6.

A fase de grupos realiza-se em 6 e 7 de setembro (primeira jornada), 13 e 14 de setembro (segunda), 4 e 5 de outubro (terceira), 11 e 12 de outubro (quarta), 25 e 26 de outubro (quinta) e 1 e 2 de novembro (sexta e última).

A final da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões vai ser disputada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, depois de em 2020 e 2021 os embates finais terem sido disputados em Lisboa e no Porto, respetivamente, devido à pandemia de covid-19.