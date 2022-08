Futebolista suspenso na China por um ano após empurrão

O futebolista brasileiro Henrique Dourado foi suspenso por um ano e multado no valor equivalente a 29 mil euros, após abalroar um árbitro, durante um jogo da Superliga chinesa, anunciou esta sexta-feira a Associação Chinesa de Futebol.

O avançado do Henan Songshan Longmen, que em 2016 representou o Vitória de Guimarães, derrubou o árbitro com um encontrão nas costas, aos 16 minutos do jogo contra o Wuhan Yangtze River.

As autoridades chinesas consideraram que o embate foi intencional. O avançado, que no Brasil jogou em clubes como Santos, Fluminense, Flamengo ou Palmeiras, foi expulso após o incidente. A sua equipa, que estava então a vencer por 2 -- 0, acabou por empatar.

"Esperamos que possam, todos juntos, preservar a boa ordem da competição e o ambiente necessário para o desenvolvimento do futebol", disse a Associação Chinesa de Futebol, ao anunciar a suspensão. Não é a primeira vez que a associação impõe pesadas sanções a um jogador por mau comportamento.

Em 2017, outro brasileiro foi suspenso: Oscar, contratado pelo Shangai SIPG ao Chelsea por 60 milhões de euros, foi suspenso por oito jogos por ter causado confrontos entre os seus colegas e os jogadores da equipa adversária durante um jogo.