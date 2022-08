Roger Schmidt quer manter continuidade de vitórias na ida do Benfica ao Bessa

Esta sábado, o Benfica regressa ao campeonato, vai jogar com o Boavista no Estádio do Bessa. Roger Schmidt quer dar continuidade ao caminho de vitórias.

O Benfica tem tido vida difícil no Bessa, mas o treinador das águias contou com a ajuda de Javi Garcia para desvendar possíveis armadilhas secretas do Boavista.

A menos de uma semana do fecho de mercado de transferências, Schmidt está a torcer pela continuidade de Gonçalo Ramos. Por agora Gonçalo Ramos está em dúvida para o Bessa.

Na defesa, sem Otamendi que vai cumprir castigo, Schmidt tem de escolher entre Vertonghen ou António Silva para fazer dupla com Morato.