Rúben Amorim desvaloriza atraso pontual e assume pensar "jogo a jogo"

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que cinco pontos de atraso na luta pelo título da I Liga portuguesa de futebol não retiram ambição à sua equipa, mas assumiu que vai voltar a pensar "jogo a jogo".

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da quarta jornada, frente ao Desportivo de Chaves, Ruben Amorim recusou "fazer mais contas" em relação ao título, mas assumiu que, se referir insistentemente os cinco pontos de atraso, os seus jogadores vão ficar "ansiosos".

"Vamos voltar à nossa base de jogo a jogo. Estamos cinco pontos atrás dos nossos rivais e muitos pontos atrás no panorama geral dos clubes, temos de ter noção disso. Não nos tira ambição nenhuma. Mas eu conheço os meus jogadores, se estamos sempre a tocar no assunto dos cinco pontos, eles vão começar a sentir-se ansiosos", admitiu, na sala de imprensa da Academia de Alcochete.

Nesse sentido, assumiu que o objetivo dos 'leões', após a derrota por 3-0, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, é "começar a ter vitórias atrás de vitórias, jogando um jogo de cada vez". Garantiu ainda que o jogo com os trasmontanos foi preparado "como um jogo de Liga dos Campeões" e admitiu começar a preparar a equipa para o ciclo exigente que se aproxima.

"Pode haver mudanças [na equipa titular] . São jogos completamente diferentes, vamos entrar numa sequência de jogos em que vamos ter campeonato e Liga dos Campeões. E se eles não estiverem todos preparados [para jogar] , não temos hipóteses", comentou Amorim. Para a receção aos transmontanos, o técnico não revelou se vai conceder a primeira titularidade ao defesa central St. Juste, mas assumiu que "é mais uma opção", ao contrário de Jovane Cabral, que se lesionou no treino de quinta-feira.

"O Jovane levou uma pancada no pé no treino e vai ficar de fora algum tempo. Não estava muito bonito. São coisas que não controlamos e vamos ajudar o Jovane a voltar", revelou Amorim.

De fora ficam também Daniel Bragança, a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um joelho, Paulinho, que "está mais perto de regressar", e Pedro Porro, expulso no encontro com o FC Porto após fazer de 'guarda-redes', ao impedir com a mão um golo dos 'dragões'.

O Sporting recebe o Desportivo de Chaves no sábado, em encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para às 20:30, no Estádio José Alvalade, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

'Leões' e transmontanos seguem ambos no grupo de oitavos classificados, com quatro pontos conquistados em nove possíveis, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota nas prmeiras três jornadas.