Adeptos ajoelhados e de costas agredidos pela polícia no Brasil

Militares da polícia brasileira colocaram de joelhos e de costas vários adeptos do Náutico, equipa da segunda divisão de futebol do Brasil, antes de os agredirem com recurso a pontapés e pancadas de cassetete.

O episódio, partilhado nas redes sociais e que tem dado que falar no universo futebolístico brasileiro, aconteceu na terça-feira, durante a partida entre o CSA e o Náutico, no estádio Rei Pelé, a contar para a segunda divisão brasileira.

Durante o intervalo do jogo vários adeptos do clube visitante envolveram-se em confrontos nas bancadas com os seguranças do recinto. Os envolvidos nos conflitos foram transportados para o exterior do estádio pela polícia e colocados de joelhos e de costas.

Depois desse momento, e tal como é percetível no vídeo, os militares começaram a desferir vários golpes contra os adeptos, nomeadamente pontapés e pancadas com cassetetes.