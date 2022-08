Jogador do Barcelona perde 700 mil euros em assalto e acaba com o maxilar partido

O assalto à casa de Aubameyang em Barcelona tem novos dados. Para além do futebolista gabonês ter ficado sem cerca de 700 mil euros, sofreu uma fratura no maxilar, na sequência de confrontos com os assaltantes.

Aubameyang foi atingido com a parte inferior da metralhadora quando tentou enfrentar o grupo de pessoas encapuzadas que entrou em sua casa na segunda-feira. A sua mulher, Alysha Behague, também foi agredida na cabeça em frente aos seus filhos.

Os assaltantes terão conseguido roubar cerca de 700 mil euros em dinheiro e jóias. Em 17 de julho, a casa de Aubameyang já tinha sido assaltada, mas dessa vez o futebolista e a sua família não estavam na residência em Castelldefels. Nesse dia foram roubados cerca de 1,5 milhões de euros.

Aubameyang fica de fora dos relvados durante algumas semanas para recuperar da fratura do maxilar, o que pode impossibilitar a sua saída do Barcelona durante o mercado de transferências de verão.

O avançado gabonês tem sido associado a um regresso a Inglaterra para representar o Chelsea, mas este incidente poderá travar a sua transferência.

Aubameyang, de 33 anos, internacional pelo Gabão, assinou com o Barcelona no início do ano, após ter passado pelo Borussia Dortmund e pelo Arsenal.