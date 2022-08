Malmo “esmaga” adversário na Taça da Suécia

O Malmo, adversário do SC Braga na Liga Europa, “esmagou”, esta quinta-feira, o Bralanda por 9-0, qualificando-se para a terceira eliminatória da Taça da Suécia de futebol, com Sejdiu e Gall em destaque com hat-tricks.

Sejdiu abriu a contagem logo aos dois minutos, repetindo a “dose” aos 10’ e aos 70’, e Gall não quis ficar atrás e também fez três golos (19’, 46’ e 82’). Já Rakip, que teve uma ligação “fugaz” ao Benfica, bisou aos 39’ e 51’, e Thelin fez o outro golo do Malmo (8’), que é o atual detentor do troféu.

O Malmo recebe o Sporting de Braga na primeira jornada do Grupo D da Liga Europa, em 8 de setembro, e desloca-se a Portugal em 3 de novembro.