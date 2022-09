UEFA ameaça FC Porto com exclusão das provas europeias nas próximas três épocas

O FC Porto "incumpriu ligeiramente" as condições do acordo de fair play financeiro da UEFA, anunciou esta sexta-feira o organismo regulador do futebol europeu, ameaçando excluir o clube das provas continentais nas próximas três épocas.

"Em consequência, a Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de break-even [equilíbrio financeiro]", explicou a UEFA, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

O FC Porto já reagiu a este anúncio. Em comunicado, a SAD garante que vai cumprir as metas, sublinhando que essa informação será transmitida às instâncias competentes no próximo mês de outubro. As vendas de Luiz Diaz, Vitinha e Fábio Vieira foram decisivas para restabelecer o equilíbrio das contas.

Na monitorização financeira dos clubes inseridos nas provas continentais em 2021/22, o organismo multou também o Santa Clara, que disputou as pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa 2021/22, em 10.000 euros, devido a "pequenas violações aos requisitos de equilíbrio".

O incumprimento desses "requisitos de equilíbrio" levou o Comité de Controlo Financeiro da UEFA a chegar a acordo com oito emblemas estrangeiros infratores do regime de fair play financeiro para o pagamento de um total de 172 milhões de euros em coimas.

O campeão francês Paris Saint-Germain foi condenado a pagar 65 milhões de euros, dos quais 10 milhões de euros serão liquidados na íntegra, enquanto os restantes 55 milhões de eurosficam retidos em consonância com o cumprimento por parte do clube dos objetivos definidos no acordo de liquidação.

A UEFA sancionou ainda os italianos da Roma (35 milhões de euros), do Inter de Milão (26 milhões de euros), da Juventus (23 milhões de euros) e do AC Milan (15 milhões de euros) e os turcos do Besiktas (quatro milhões de euros), para além dos franceses do Marselha e do Mónaco, ambos condenados a liquidar dois ME cada.