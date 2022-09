William Carvalho renova com o Betis até 2026

O médio internacional português William Carvalho prolongou o contrato com o Betis até 2026, anunciou esta sexta-feira o clube da liga espanhola de futebol, poucas horas após o encerramento do primeiro período do mercado de transferências da época 2022/23.

William Carvalho chegou ao Betis no início da temporada 2018/19, proveniente do Sporting, e tem-se afirmado como uma opção válida para os treinadores que passaram pelo clube de Sevilha, que o consideram um jogador chave da equipa.

O médio, de 30 anos, que tem 73 internacionalizações e cinco golos por Portugal, disputou 138 jogos oficiais pelo Betis, tendo marcado seis golos, em cinco épocas em Sevilha, contabilizando a atual.