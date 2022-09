SC Braga vence Vitória de Guimarães e mantém-se próximo da liderança

O SC Braga venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 1-0. Com este resultado, os bracarenses mantêm-se a curta distância do Benfica, que é líder isolado do campeonato.

Durante a maior parte do jogo, foram poucas as oportunidades de golo para ambas as equipas. Aos 56 minutos, o SC Braga beneficia de um penalti, mas Ricardo Horta remata ao lado da baliza.