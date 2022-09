Serena Williams agradece apoio dos fãs e da família na despedida do ténis

A tenista norte-americana Serena Williams foi afastada esta sexta-feira do US Open, quarto e último major da temporada, ao perder com a australiana Ajla Tomjanovic na terceira ronda.

Este foi o último torneio da carreira da tenista de 40 anos, que em agosto anunciou que iria retirar-se das competições.

Várias figuras públicas como Michelle Obama, Tiger Woods, Oprah Winfrey e LeBron James prestaram homenagem à tenista nas redes sociais.

"Uma campeã", "a maior de todos os tempos", "uma lenda", foram algumas das palavras deixadas nas redes sociais,

Williams agradeceu o apoio dos fãs e da família durante toda a carreira.