Portimonense vence em casa ao Famalicão e iguala FC Porto

Um golo de Pedrão deu este domingo a vitória ao Portimonense na receção ao Famalicão, por 1-0, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, permitindo aos algarvios igualarem o FC Porto.

Com o quarto triunfo seguido no campeonato, selado com o tento do defesa brasileiro, aos 64 minutos, o Portimonense segurou o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão nacional, terceiro, a três do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo classificado.

O Famalicão perdeu pela terceira vez na competição, depois de dois jogos sem perder -- empate 0-0 na visita ao Gil Vicente e triunfo em casa diante do Santa Clara, por 1-0 --, e ocupa o 14.º posto, com quatro pontos, tantos quantos conta Rio Ave, com menos um jogo, e Santa Clara.