Há um clube que já foi de I liga e agora está no terceiro escalão do futebol nacional a bater recordes de assistências.

Em Leiria, a União teve 12.500 espetadores no estádio na jornada inaugural frente ao Vitória de Setúbal. Este sábado, frente à Académica, bateu o recorde do escalão com 17.122 pessoas nas bancadas.

A SAD e o clube têm animação antes e depois dos jogos e, para o final do jogo do Leiria com o Belenenses, está já anunciado o concerto de Tony Carreira.