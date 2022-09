Portugal procura vencer Turquia e seguir para o play-off do Mundial feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino só precisa de vencer esta terça-feira a Turquia, em Vizela, na 10.ª e última jornada do Grupo H europeu de apuramento, para conseguir um lugar no play-off de acesso ao Mundial de 2023.

Depois do triunfo por 2-1 na Sérvia, na sexta-feira, a formação comandada por Francisco Neto ascendeu ao segundo lugar do agrupamento, que dá acesso ao play-off, entrando para a última ronda com mais um ponto do que as sérvias.

Com a Alemanha já qualificada (lidera, com 24 pontos, contra 19 de Portugal e 18 da Sérvia), a formação das quinas só precisa de fazer um resultado idêntico ao que as ex-jugoslavas consigam na deslocação a Israel.

Face a um conjunto com o qual empatou fora na estreia na fase de apuramento (1-1, em 16 de setembro de 2021), Portugal só depende de si mesmo, sendo que uma vitória evita que a formação das quinas tenha de olhar para o jogo de Nes-Ziona.

Sem as lesionados Catarina Amado e Jéssica Silva, o selecionador luso não deve apresentar um onze muito diferente do que venceu na Sérvia, por 2-1, num reviravolta selada com golos de Joana Marchão e Kika Nazareth.

No caso de ficar no segundo lugar, Portugal disputará, quase com toda a certeza, a primeira ronda do ‘play-off’, já que é quase impossível que consiga ser um dos três melhores segundos classificados, que garantem desde logo um lugar na segunda ronda.

Para chegar ao Mundial de 2023, marcado para a Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto, a seleção das quinas terá, assim, de superar duas rondas, a uma mão, entre 3 e 11 de outubro, com sorteio na sexta-feira.

Dos três vencedores da segunda ronda, os dois melhores (resultados na fase de grupos, com primeiro, terceiro, quarto e quinto, e na segunda ronda do ‘play-off’) seguem para o Mundial e o terceiro ainda para um ‘play-off’ intercontinental, a disputar em fevereiro de 2023, na Nova Zelândia.

Para já, e para chegar ao ‘play-off’, Portugal precisa de somar hoje no mínimo os mesmos pontos que a Sérvia consiga em Israel, sendo que a receção à Turquia está marcada para Vizela, a partir das 17:30, com arbitragem da checa Jana Adamkova.