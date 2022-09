Thomas Tuchel deixa o comando técnico do Chelsea após derrota em Zagreb

O alemão Thomas Tuchel deixou esta quarta-feira o comando técnico do Chelsea, após a derrota no terreno do Dinamo Zagreb (1-0), para a Liga dos Campeões de futebol, anunciou o clube londrino.

Numa mensagem divulgada no seu sítio oficial na Internet, os blues agradecem o empenho do técnico alemão, de 49 anos, que comanda o clube desde 2020/21, quando levou o clube à conquista da Liga dos Campeões, no Porto, frente ao Manchester City.

“Em nome de todos no Chelsea, o clube gostaria de demonstrar sua gratidão a Thomas e à sua equipa por todos os esforços durante a permanência no clube. O Thomas vai ter, merecidamente, um lugar na história do Chelsea, depois de vencer a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes”, lê-se no comunicado do clube.