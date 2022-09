Chelsea anuncia novo treinador

O inglês Graham Potter foi, esta quinta-feira, nomeado treinador do Chelsea, da Liga inglesa de futebol, substituindo no cargo o alemão Thomas Tuchel, anunciou o clube londrino.

Potter, de 47 anos, assina por cinco épocas e chega do Brighton, também do campeonato inglês, com quem estava a ter um arranque de campeonato excelente, com quatro vitórias em seis jogos.