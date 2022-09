Leipzig já tem novo treinador

O alemão Marco Rose é o sucessor de Domenico Tedesco no comando técnico da equipa de futebol do Leipzig, com contrato válido até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube do avançado português André Silva na rede social Twitter.

Marco Rose, que na temporada passada orientou o Borussia Dortmund, vai ocupar o cargo de Domenico Tedesco, dispensado na quarta-feira, um dia depois da derrota caseira por 4-1 com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, na primeira jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.

O Leipzig, 11.º classificado da liga alemã, tem tido resultados medíocres no inicio desta temporada, com apenas duas vitórias - uma delas para a Taça frente a uma equipa do quarto escalão - em oito jogos.

Enquanto jogador, Marco Rose, de 45 anos, fez quase toda a carreira no Mainz, e como treinador, além do Borussia Dortmund, que na temporada passada foi segundo classificado na liga alemã, orientou o Borussia Mönchengladbach e o Salzburgo.