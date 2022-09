Rúben Amorim descarta possível interesse do Chelsea

O alegado interesse dos ingleses do Chelsea na contratação de Rúben Amorim, após o despedimento do alemão Thomas Tuchel, é a repetição da “história do Cristiano Ronaldo”, segundo disse, esta sexta-feira, o treinador de futebol do Sporting.

“O projeto em que eu estou é o projeto que eu quero. Tenho mais um ano e meio de contrato. O Chelsea apresentou um treinador para cinco anos, portanto é a mesma coisa do Cristiano Ronaldo, que era jogador do Manchester [United]. Há o treinador do Chelsea, eu sou treinador do Sporting, sou muito feliz aqui, tenho um ano e meio de contrato ainda, portanto não estou a pensar em mais nenhum projeto”, respondeu Rúben Amorim, instado a comentar o alegado interesse dos blues.

Tuchel foi despedido do comando técnico do Chelsea, na quarta-feira, um dia depois da derrota no terreno do Dinamo Zagreb (1-0), para a Liga dos Campeões, tendo, na quinta-feira, o clube contratado o inglês Graham Potter (ex-Brighton) como seu sucessor.

Durante grande parte do defeso e até ao fecho do mercado de transferências, vários órgãos de comunicação social noticiaram a hipótese de Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting, clube no qual cumpriu a formação e subiu a sénior, que não se concretizou.

Em 1 de setembro, Amorim assegurou que essa hipótese nunca lhe foi colocada.

O treinador leonino abordou este alegado interesse do Chelsea na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Portimonense, no sábado, para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.