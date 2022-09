Florentino revela quem foi o jogador do Benfica com quem mais aprendeu

O médio Florentino destacou a "boa relação" com o argentino Enzo Fernández no setor intermédio do Benfica, elogiou as "muito boas ideias" do treinador alemão Roger Schmidt e falou do período de aprendizagem com Julian Weigl em entrevista à Betano MAG.

Esta tem sido uma época de afirmação para Florentino no plantel do Benfica. Roger Schmidt tem apostado no jovem médio que tem sido um dos pilares do meio campo benfiquista, a par de Enzo Fernández, contratado no defeso ao River Plate, e um dos responsáveis pela boa campanha dos 'encarnados', só com vitórias na época 2022/23, o que já mereceu o elogio público de Roger Schmidt.

Para Florentino, o técnico alemão, que chegou esta temporada ao clube lisboeta, também merece boas referências, considerando tratar-se de "um treinador com muito boas ideias, que quer sempre uma equipa muito pressionante, ofensiva, que dispute o jogo pelo jogo e que faça o que treina, acima de tudo".

O médio, de 23 anos, afirmou que "está a ser um bom regresso a casa", depois de ter passado as duas épocas anteriores emprestado aos franceses do Mónaco e aos espanhóis do Getafe, mas sustentou que esse período "foi muito positivo", pois permitiu-lhe "ganhar mais experiência".

Florentino assinalou que o Benfica tem "conseguido alcançar os objetivos", ao qualificar-se para a Liga dos Campeões e liderar a I Liga, fruto do "bom ambiente" e do "bom 'mix' entre juventude e experiência", capítulo em que se destaca o defesa argentino Nicolás Otamendi, 'capitão' da equipa.

"Em termos de herança posso olhar para o Nico Otamendi, é uma referência para o balneário, um 'capitão'. Em aprendizagem, aprendi muito com o Weigl [emprestado ao Borussia Mönchengladbach] . Quando chegou já o conhecia, era um bom jogador e confirmou-se quando veio para o Benfica. Sempre me ajudou e deu conselhos", revelou.