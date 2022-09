O adolescente de 15 anos que fez história na Premier League

No jogo do Arsenal frente ao Brentford, este fim de semana, um novo recorde foi estabelecido: Ethan Nwaneri, jovem jogador de apenas 15 anos, tornou-se no futebolista mais jovem de sempre a jogar na Premier League, a principal liga de futebol em Inglaterra.

Nascido a 21 de março de 2007, Ethan Nwaneri, médio ofensivo de nacionalidade nigeriana e inglesa, fez história naquela que é, para muitos, a melhor liga de futebol do mundo.

Tornou-se no jogador mais jovem a alinhar numa partida do principal escalão inglês aos 15 anos e 181 dias, superando assim o atual jogador do Liverpool, Harvey Elliott, que se estreou nos relvados da Premier League em 2019, altura em que tinha apenas 16 anos e 30 dias.

O jovem inglês entrou para o lugar de Fábio Vieira, aos 91 minutos da partida, quando o Arsenal já vencia por 3-0.