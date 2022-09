Seleção portuguesa de hóquei em patins goleia Alemanha no Europeu de sub-17

A seleção portuguesa masculina sub-17 de hóquei em patins goleou esta segunda-feira a congénere da Alemanha por 7-0, em partida da primeira jornada do grupo B do Europeu da categoria, a decorrer em Sant Sadurní d'Anoia, Espanha.

A vitória lusa construiu-se num só minuto, durante o primeiro tempo: aos seis, marcaram Gonçalo Filipe, Guilherme Azevedo e Vítor Oliveira, seguindo-se, dois minutos depois, um tento de Rodrigo Preciso.

Com o jogo 'arrumado', João Pereira, Martim Costa e novamente Gonçalo Filipe completaram a goleada no segundo tempo, abrindo o grupo B da melhor forma, com Portugal em primeiro a par da Itália, que antes tinha vencido Andorra (12-1).

Portugal volta a entrar em ação na terça-feira, frente a Andorra, pelas 18:00 de Lisboa.