Avançado Tiquinho Soares coloca FC Porto em tribunal

O futebolista brasileiro Tiquinho Soares, atual jogador do Botafogo, interpôs uma ação judicial contra o FC Porto, a reclamar uma divida de 28.806,51 euros, de acordo com uma nota publicada esta quinta-feira no portal Citius.

Tiquinho Soares, de 31 anos, representou o FC Porto de janeiro de 2017 a junho de 2020, e regressou este ano ao Brasil, após envergar as camisolas do Tianjin Teda FC (China) e Olympiacos (Grécia), para reforçar o Botafogo do treinador português Luís Castro.

O jogador, que conta com 140 jogos realizados pela equipa portista e 64 golos marcados, interpôs a ação judicial no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, mas não é revelado no portal Citius o motivo da referida dívida agora reclamada.