Homem interrompe jogo na Laver Cup e lança fogo ao braço

Um homem invadiu o court, onde decorria o encontro entre o grego Stefanos Tsitsipas e argentino Diego Schwartzman, e lançou fogo sobre o próprio braço.

Segundo os meios britânicos, trata-se um membro do grupo End UK Private Jets, cujo lema é que “emissões de carbono em 2022 são genocídio”. Aliás, na t-shirt que vestia podia ler-se nas costas “End UK private Jets” ("Acabem com os jatos privados no Reino Unido", em tradução livre)

Os seguranças agiram prontamente, tendo retirado o jovem manifestante do court.

A superfície do campo não foi afetada, pelo que a partida entre o grego e o argentino foi retomada.

Tsitsipas foi o vencedor por 6-2 e 6-1, dando à equipa Europa uma confortável vantagem de 2-0 sobre o Resto do Mundo. O encontro mais esperado para esta sexta-feira é o da dupla do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, que marcará a despedida do tenista suíço dos courts.