José Mourinho como nunca o viu

O novo videoclipe do novo single "Mel Made Me Do It" do rapper britânico Stormzy conta com duas participações especiais, uma vez portuguesa.

Falamos do técnico José Mourinho, que para a ocasião adota jeitos de um verdadeiro rapper (ver minuto 5:16).

Além da presença física do português, do single faz parte uma das icónicas afirmações do ‘Special One’: “I prefer not to speak. If i speak, I am in big trouble” (”Prefiro não falar. Se falar posso ter grandes problemas", em tradução livre).