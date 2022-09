Tenista João Sousa eliminado na primeira ronda do torneio de Telavive

O tenista português João Sousa foi derrotado esta terça-feira na primeira ronda do torneio de Telavive, em Israel, ao perder com o neerlandês Botic van de Zandschulp, em dois sets.

João Sousa, 61.º do ranking mundial, perdeu com o neerlandês, 35.º, por 6-2 e 6-2, em uma hora e 22 minutos, naquele que foi o primeiro encontro entre ambos os atletas.

Botic van de Zandschulp esteve sempre no controlo do encontro, conseguindo dois breaks em cada um dos sets, com João Sousa a dispor de apenas dois pontos para quebrar o serviço ao adversário, ainda no primeiro parcial, mas que não conseguiu aproveitar.

Depois da excelente prestação na Taça Davis frente ao Brasil, o vimaranense voltou a ser derrotado na primeira ronda de um torneio ATP, depois de, na semana passada, ter cedido perante o suíço Stan Wawrinka, em Metz (França).