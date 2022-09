Antigo jogador do Benfica termina carreira aos 35 anos

Na hora da despedida, Ramires não esqueceu os clubes que representou nos 14 anos de carreira profissional, deixando um agradecimento a Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Jiangsu Suning e Palmeiras, bem como à seleção brasileira.

"Obrigado por tudo, futebol!", concluiu na mensagem, que assinala o final de uma carreira em que contabilizou 581 jogos e 89 golos, entre clubes e seleção. Ramires representou Joinville e Cruzeiro, antes de rumar à Europa para alinhar no Benfica, em 2009/10, somando 42 partidas e cinco golos pelos 'encarnados', numa temporada em que se sagrou campeão nacional e venceu a Taça da Liga.

Seguiram-se cinco épocas e meia ao serviço dos ingleses do Chelsea, entre 2010 e 2016, período em que arrecadou uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa, três anos nos chineses do Jiangsu Suning (2016 a 2018) e ainda um ano e meio no Palmeiras, emblema pelo qual realizou o último jogo da carreira, em novembro de 2020, sob o comando do português Abel Ferreira.

Pela seleção do Brasil, somou 51 jogos e quatro tentos, tendo participado nos Mundiais de 2010, na África do Sul, e de 2014, em território brasileiro.