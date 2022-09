Brasil goleia Tunísia com bis de ex-Sporting

O Brasil goleou esta terça-feira a Tunísia, por 5-1, com um bis de Raphinha, num encontro de preparação de ambas as seleções para fase final do Mundial 2022 de futebol, que arranca em novembro, no Qatar.

Em Paris, no Parque dos Príncipes, Raphinha, extremo que passou por Vitória de Guimarães e Sporting e que atua atualmente no FC Barcelona, foi a figura da partida com dois golos, marcados aos 11 e 40 minutos.