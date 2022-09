Campeão mundial de xadrez acusa adversário de batota

O escândalo começou no início deste mês quando Carlsen, considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos, foi derrotado por Niemann na Sinquefield Cup nos Estados Unidos, encerrando uma sequência de 53 jogos invictos no xadrez clássico.

Carlsen abandonou o torneio, apesar de faltarem seis rondas. Mais tarde publicou no Twitter um vídeo de 2014 em que o treinador de futebol José Mourinho diz: "Se eu falar, fico com grandes problemas".

Na semana passada, a dupla encontrou-se novamente num torneio online, mas Carlsen desistiu depois de fazer apenas uma jogada - em protesto contra a participação de Niemann.

Num comunicado publicado no Twitter na noite de segunda-feira, Carlsen disse: "Estou frustrado. Quero continuar a jogar xadrez ao mais alto nível nos melhores eventos".

“Acredito que fazer batota no xadrez é um grande problema e uma ameaça existencial ao jogo. Também acredito que os organizadores do xadrez e todos aqueles que se preocupam com a santidade do jogo que amamos deveriam considerar seriamente aumentar as medidas e métodos de segurança de deteção de batota”.