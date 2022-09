Fernando Santos garante que derrota frente à Espanha não "belisca" continuidade na seleção

Fernando Santos garante que derrota frente à Espanha não compromete a continuidade na seleção nacional.

O selecionador afirma que tem contrato por mais dois anos e diz que “mais direto não pode ser”. Quanto à derrota desta terça-feira, Portugal perdeu “no último minuto” e Fernando Santos diz que isso não o “belisca nada”.

Portugal está assim fora da Liga das Nações depois de ter perdido com a Espanha por 1-0, no Estádio Municipal de Braga. Vencedor em 2019, Portugal só precisava de empatar para selar um lugar na final four da terceira edição da Liga das Nações, que se disputará entre 14 e 18 de junho de 2023.

No final do jogo, em conferência de imprensa, Fernando Santos considerou ainda que a derrota não irá afetar a seleção nacional no Mundial do Qatar.